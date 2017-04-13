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ФК "Ростов" в 2017 году получил от спонсоров 100 млн рублей

Спорт
13 апреля, 13:00 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, апреля. /ТАСС
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что клуб ведет переговоры с различными организациями
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" в 2017 году получил от спонсоров около 100 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

"С января и по сегодняшний день на расчетный счет клуба от спонсоров поступило около 100 млн рублей", - сказал Гуськов.

"Мы ведем переговоры с различными организациями. К сожалению, у нас нет титульного спонсора, который мог бы взять на себя львиную долю работы. Но другие спонсоры у клуба есть - это более десятка различных организаций", - отметил вице-губернатор.

"Ростов" за счет выступления в еврокубках сезона-2016/17 заработал около €18,2 млн. На вопрос, полностью ли израсходованы эти средства, Гуськов ответил: Большая часть этих денег израсходована. Те, которые поступили в 2016 году, - были израсходованы в 2016-м, а те, которые поступили в 2017-м, - в 2017-м".

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