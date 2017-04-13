ФК "Ростов" в 2017 году получил от спонсоров 100 млн рублей

Футболист ЦСКА Миланов приступил к занятиям в общей группе и готов сыграть с "Ростовом"Спорт 13 апреля, 14:29
Международный паралимпийский комитет удовлетворен решением суда Швейцарии по апелляции ПКРСпорт 13 апреля, 14:24
На субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока до 2019 года потратят 12,5 млрд рублейТранспорт 13 апреля, 14:22
Toshiba: реорганизация и жизнь после банкротства Westinghouse ElectricЭкономика и бизнес 13 апреля, 14:00
Кувшинников: Великий Устюг готов к развитию паводка по любому сценариюНовости партнеров 13 апреля, 13:46
Генменеджер: клуб НБА "Бруклин" хочет хорошо поработать на рынке свободных агентовСпорт 13 апреля, 13:40
Футболист "Ювентуса" Дибала продлил контракт с клубом до 2022 годаСпорт 13 апреля, 13:34
Большая часть сельскохозтехники Зауралья эксплуатируется свыше 10 летНовости Урала 13 апреля, 13:34
Академический увеличил ввод и продажу жильяНовости партнеров 13 апреля, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" в 2017 году получил от спонсоров около 100 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.
"С января и по сегодняшний день на расчетный счет клуба от спонсоров поступило около 100 млн рублей", - сказал Гуськов.
"Мы ведем переговоры с различными организациями. К сожалению, у нас нет титульного спонсора, который мог бы взять на себя львиную долю работы. Но другие спонсоры у клуба есть - это более десятка различных организаций", - отметил вице-губернатор.
"Ростов" за счет выступления в еврокубках сезона-2016/17 заработал около €18,2 млн. На вопрос, полностью ли израсходованы эти средства, Гуськов ответил: Большая часть этих денег израсходована. Те, которые поступили в 2016 году, - были израсходованы в 2016-м, а те, которые поступили в 2017-м, - в 2017-м".