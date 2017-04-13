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Вице-губернатор: задача ФК "Ростов" на окончание сезона - попасть в Лигу Европы

Спорт
13 апреля, 13:03 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, апреля. /ТАСС
В текущем сезоне чемпионата России "Ростов" занимает восьмое место, в 22 матчах набрав 32 очка
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Ростовской области поставило перед футбольным клубом "Ростов" задачу попасть по итогам сезона-2016/17 чемпионата России в Лигу Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

В текущем сезоне чемпионата России "Ростов" занимает восьмое место, в 22 матчах набрав 32 очка. При этом в российском первенстве-2015/16 клуб занял второе место, выйдя в Лигу чемпионов, где занял третье место в группе. В Лиге Европы, куда попал из Лиги чемпионов, "Ростов" добрался до 1/8 финала.

"Задача, чтобы клуб по итогам сезона вошел в четверку сильнейших команд и получил возможность играть в Лиге Европы. Нам это очень важно, поскольку мы находимся накануне грандиозного футбольного события - чемпионата мира 2018 года. В этом году завершится строительство стадиона на 45 тысяч мест, он станет домашней ареной футбольного клуба "Ростов", поэтому для нас очень важно, чтобы клуб играл не только в чемпионате страны, но и на уровне европейских кубков", - сказал Гуськов.

"Вы знаете, что в летнее трансферное окно мы на флажке, снимая запреты, сумели приобрести игроков перед началом сезона и Лиги чемпионов. Несмотря на такой короткий период, очень профессионально отработал тренерский штаб, это позволило осуществить удачную трансферную политику, о чем говорит результат команды. Укрепление команды удалось осуществить по предложениям тренерского штаба зимой. На сегодняшний день Лига Европы закончилась, но мы ни от кого из игроков не отказались, теперь команда играет только в чемпионате страны, и мы вправе рассчитывать на хороший результат", - добавил вице-губернатор.

Чемпион России текущего сезона получит право напрямую участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Команда, занявшее второе место, будет играть в квалификации Лиги чемпионов. Клубы, занявшие третье и четвертое места, а также победитель Кубка России выйдут в квалификацию Лиги Европы.

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