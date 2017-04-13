Синхронистка Ромашина хотела бы возобновить карьеру к ЧМ-2019

Футболист ЦСКА Миланов приступил к занятиям в общей группе и готов сыграть с "Ростовом"Спорт 13 апреля, 14:29
Международный паралимпийский комитет удовлетворен решением суда Швейцарии по апелляции ПКРСпорт 13 апреля, 14:24
На субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока до 2019 года потратят 12,5 млрд рублейТранспорт 13 апреля, 14:22
Toshiba: реорганизация и жизнь после банкротства Westinghouse ElectricЭкономика и бизнес 13 апреля, 14:00
Кувшинников: Великий Устюг готов к развитию паводка по любому сценариюНовости партнеров 13 апреля, 13:46
Генменеджер: клуб НБА "Бруклин" хочет хорошо поработать на рынке свободных агентовСпорт 13 апреля, 13:40
Футболист "Ювентуса" Дибала продлил контракт с клубом до 2022 годаСпорт 13 апреля, 13:34
Большая часть сельскохозтехники Зауралья эксплуатируется свыше 10 летНовости Урала 13 апреля, 13:34
Академический увеличил ввод и продажу жильяНовости партнеров 13 апреля, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина при идеальном раскладе хотела бы возобновить карьеру к чемпионату мира - 2019 по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Об этом она рассказала ТАСС.
"Наверное, все будет зависеть от здоровья и от состояния российской команды, если нужно будет закрывать тылы, я буду стараться вернуться к следующему сезону, - сказала Ромашина. - Если я буду видеть и понимать, что у России есть команда, дуэт, соло, которые способны конкурировать и занимать первые места на чемпионате Европы, который будет уже в следующем году, то, наверное, я пропустила бы еще год и вернулась бы уже к чемпионату мира 2019 года. Время все покажет, но на данном этапе самое главное - это не то что рвение, а желание попасть на Олимпиаду в Токио именно в роли спортсменки".
В течение карьеры Ромашина участвовала в трех Олимпийских играх - 2008, 2012 и 2016 гг. На Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала две золотые медали в дуэте с Натальей Ищенко и в соревнованиях групп. По окончании турнира синхронистка объявила, что делает паузу в карьере.
Также спортсменка является восемнадцатикратной чемпионкой мира.