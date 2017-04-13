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Синхронистка Ромашина хотела бы возобновить карьеру к ЧМ-2019

Спорт
13 апреля, 13:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам пятикратной олимпийской чемпионки, все будет зависеть от здоровья и от состояния российской команды
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Светлана Ромашина

Светлана Ромашина

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина при идеальном раскладе хотела бы возобновить карьеру к чемпионату мира - 2019 по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Об этом она рассказала ТАСС.

"Наверное, все будет зависеть от здоровья и от состояния российской команды, если нужно будет закрывать тылы, я буду стараться вернуться к следующему сезону, - сказала Ромашина. - Если я буду видеть и понимать, что у России есть команда, дуэт, соло, которые способны конкурировать и занимать первые места на чемпионате Европы, который будет уже в следующем году, то, наверное, я пропустила бы еще год и вернулась бы уже к чемпионату мира 2019 года. Время все покажет, но на данном этапе самое главное - это не то что рвение, а желание попасть на Олимпиаду в Токио именно в роли спортсменки".

В течение карьеры Ромашина участвовала в трех Олимпийских играх - 2008, 2012 и 2016 гг. На Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала две золотые медали в дуэте с Натальей Ищенко и в соревнованиях групп. По окончании турнира синхронистка объявила, что делает паузу в карьере.

Также спортсменка является восемнадцатикратной чемпионкой мира.

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