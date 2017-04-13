Гуськов: сохранение текущего состава команды имеет ключевое значение для ФК "Ростов"

Футболист ЦСКА Миланов приступил к занятиям в общей группе и готов сыграть с "Ростовом"Спорт 13 апреля, 14:29
Международный паралимпийский комитет удовлетворен решением суда Швейцарии по апелляции ПКРСпорт 13 апреля, 14:24
На субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока до 2019 года потратят 12,5 млрд рублейТранспорт 13 апреля, 14:22
Toshiba: реорганизация и жизнь после банкротства Westinghouse ElectricЭкономика и бизнес 13 апреля, 14:00
Кувшинников: Великий Устюг готов к развитию паводка по любому сценариюНовости партнеров 13 апреля, 13:46
Генменеджер: клуб НБА "Бруклин" хочет хорошо поработать на рынке свободных агентовСпорт 13 апреля, 13:40
Футболист "Ювентуса" Дибала продлил контракт с клубом до 2022 годаСпорт 13 апреля, 13:34
Большая часть сельскохозтехники Зауралья эксплуатируется свыше 10 летНовости Урала 13 апреля, 13:34
Академический увеличил ввод и продажу жильяНовости партнеров 13 апреля, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Сохранение текущего состава футбольного клуба "Ростов" имеет ключевое значение для правительства Ростовской области. Об этом на пресс- конференции сообщил вице-губернатор Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.
Согласно информации портала transfermarkt.com, этим летом у нескольких футболистов "Ростова" истекают контракты. Это вратарь Сослан Джанаев, защитники Марко Симич и Сесар Навас, а также полузащитник Кристиан Нобоа.
"Объединение вокруг футболистов, менеджмента, болельщиков и жителей Ростовской области дало такой выдающийся результат. Понимая это, нам очень хотелось бы на будущее сохранить в таком состоянии футбольный клуб "Ростов". Понятно, что главное - это взаимодействие правительства и тренерского штаба, что ротация футболистов будет осуществляться, что май и июнь - время, когда начнутся переходы. На сегодняшний день руководство клуба ведет работу, с каждым игроком разная ситуация - у кого-то контракт заканчивается, и футболист в праве сам определиться со своим будущим, а с кем-то заключены долгосрочные контракты, - но ключевое значение будет иметь сохранение команды, это основа стабильного функционирования клуба".
На вопрос, каковы перспективы, что после сезона-2016/17 останутся Джанаев, Нобоа и нападающий Сердар Азмун, Гуськов ответил: "Это вопрос второй половины мая. Переговоры ведутся с каждым из игроков. С теми игроками, в которых клуб заинтересован, мы готовы обсуждать условия - как это было зимой, когда мы для ряда футболистов улучшили контрактные условия".
"Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы сохранить игроков, в которых клуб заинтересован, опираясь на мнение тренерского штаба. Клуб не принимает никаких решений без мнения тренерского штаба. Все действия (на трансферном рынке), которые мы осуществили и летом, и зимой - это четкие требования тренерского штаба насчет того, как нам необходимо усилиться", - сказал вице-губернатор.
В текущем сезоне чемпионата России "Ростов" занимает восьмое место, в 22 матчах набрав 32 очка. При этом в российском первенстве-2015/16 клуб занял второе место, выйдя в Лигу чемпионов, где занял третье место в группе. В Лиге Европы, куда попал из Лиги чемпионов, "Ростов" добрался до 1/8 финала.