Гуськов: сохранение текущего состава команды имеет ключевое значение для ФК "Ростов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Сохранение текущего состава футбольного клуба "Ростов" имеет ключевое значение для правительства Ростовской области. Об этом на пресс- конференции сообщил вице-губернатор Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

Согласно информации портала transfermarkt.com, этим летом у нескольких футболистов "Ростова" истекают контракты. Это вратарь Сослан Джанаев, защитники Марко Симич и Сесар Навас, а также полузащитник Кристиан Нобоа.

"Объединение вокруг футболистов, менеджмента, болельщиков и жителей Ростовской области дало такой выдающийся результат. Понимая это, нам очень хотелось бы на будущее сохранить в таком состоянии футбольный клуб "Ростов". Понятно, что главное - это взаимодействие правительства и тренерского штаба, что ротация футболистов будет осуществляться, что май и июнь - время, когда начнутся переходы. На сегодняшний день руководство клуба ведет работу, с каждым игроком разная ситуация - у кого-то контракт заканчивается, и футболист в праве сам определиться со своим будущим, а с кем-то заключены долгосрочные контракты, - но ключевое значение будет иметь сохранение команды, это основа стабильного функционирования клуба".

На вопрос, каковы перспективы, что после сезона-2016/17 останутся Джанаев, Нобоа и нападающий Сердар Азмун, Гуськов ответил: "Это вопрос второй половины мая. Переговоры ведутся с каждым из игроков. С теми игроками, в которых клуб заинтересован, мы готовы обсуждать условия - как это было зимой, когда мы для ряда футболистов улучшили контрактные условия".

"Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы сохранить игроков, в которых клуб заинтересован, опираясь на мнение тренерского штаба. Клуб не принимает никаких решений без мнения тренерского штаба. Все действия (на трансферном рынке), которые мы осуществили и летом, и зимой - это четкие требования тренерского штаба насчет того, как нам необходимо усилиться", - сказал вице-губернатор.

В текущем сезоне чемпионата России "Ростов" занимает восьмое место, в 22 матчах набрав 32 очка. При этом в российском первенстве-2015/16 клуб занял второе место, выйдя в Лигу чемпионов, где занял третье место в группе. В Лиге Европы, куда попал из Лиги чемпионов, "Ростов" добрался до 1/8 финала.