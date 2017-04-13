Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гуськов: сохранение текущего состава команды имеет ключевое значение для ФК "Ростов"

Спорт
13 апреля, 13:23 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, апреля. /ТАСС
Этим летом у нескольких футболистов "Ростова" истекают контракты - это вратарь Сослан Джанаев, защитники Марко Симич и Сесар Навас, а также полузащитник Кристиан Нобоа
Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Сохранение текущего состава футбольного клуба "Ростов" имеет ключевое значение для правительства Ростовской области. Об этом на пресс- конференции сообщил вице-губернатор Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

Согласно информации портала transfermarkt.com, этим летом у нескольких футболистов "Ростова" истекают контракты. Это вратарь Сослан Джанаев, защитники Марко Симич и Сесар Навас, а также полузащитник Кристиан Нобоа.

"Объединение вокруг футболистов, менеджмента, болельщиков и жителей Ростовской области дало такой выдающийся результат. Понимая это, нам очень хотелось бы на будущее сохранить в таком состоянии футбольный клуб "Ростов". Понятно, что главное - это взаимодействие правительства и тренерского штаба, что ротация футболистов будет осуществляться, что май и июнь - время, когда начнутся переходы. На сегодняшний день руководство клуба ведет работу, с каждым игроком разная ситуация - у кого-то контракт заканчивается, и футболист в праве сам определиться со своим будущим, а с кем-то заключены долгосрочные контракты, - но ключевое значение будет иметь сохранение команды, это основа стабильного функционирования клуба".

На вопрос, каковы перспективы, что после сезона-2016/17 останутся Джанаев, Нобоа и нападающий Сердар Азмун, Гуськов ответил: "Это вопрос второй половины мая. Переговоры ведутся с каждым из игроков. С теми игроками, в которых клуб заинтересован, мы готовы обсуждать условия - как это было зимой, когда мы для ряда футболистов улучшили контрактные условия".

"Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы сохранить игроков, в которых клуб заинтересован, опираясь на мнение тренерского штаба. Клуб не принимает никаких решений без мнения тренерского штаба. Все действия (на трансферном рынке), которые мы осуществили и летом, и зимой - это четкие требования тренерского штаба насчет того, как нам необходимо усилиться", - сказал вице-губернатор.

В текущем сезоне чемпионата России "Ростов" занимает восьмое место, в 22 матчах набрав 32 очка. При этом в российском первенстве-2015/16 клуб занял второе место, выйдя в Лигу чемпионов, где занял третье место в группе. В Лиге Европы, куда попал из Лиги чемпионов, "Ростов" добрался до 1/8 финала.

Смотрите также

Вице-губернатор: задача ФК "Ростов" на окончание сезона - попасть в Лигу Европы
ФК "Ростов" в 2017 году получил от спонсоров 100 млн рублей
Ростовская область выкупила имущественный комплекс ФК "Ростов"
УЕФА не имеет серьезных претензий к финансовому состоянию "Ростова"
Гуськов: ситуация с долгами строителям "Ростов-Арены" решится в течение 1-2 дней
Гуськов: "Ростову" очень важно сохранить нынешний тренерский штаб

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
2
В Самаре задержали предполагаемого украинского шпиона
3
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
4
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
5
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
6
Минюст обжалует постановление ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане
7
ЕСПЧ обязал Россию выплатить около €3 млн по делу о теракте в Беслане
Темы дня
Загрузка...
Реклама