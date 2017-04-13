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Футболист "Ювентуса" Дибала продлил контракт с клубом до 2022 года

Спорт
13 апреля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Финансовые детали контракта с форвардом сборной Аргентины не разглашаются
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Пауло Дибала

Пауло Дибала

© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Нападающий итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала продлил контракт с клубом до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба туринского футбольного клуба.

Финансовые детали контракта с форвардом сборной Аргентины не разглашаются. Ранее сообщалось, что Дибала получит второй по величине контракт в клубе после Гонсало Игуаина, который зарабатывает €7,5 млн в год.

Дибала перешел в "Ювентус" из "Палермо" в 2015 году. В составе туринского клуба стал чемпионом Италии сезона-2015/16, обладателем Кубка страны-2015/16 и Суперкубка.

В текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего 35 матчей за "Ювентус", в которых он забил 16 мячей и сделал восемь результативных передач.

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