Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генменеджер: клуб НБА "Бруклин" хочет хорошо поработать на рынке свободных агентов

Спорт
13 апреля, 13:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
В завершившемся регулярном чемпионате НБА "Бруклин" стал худшей командой, заняв 30-е место
Поделиться
Материал из 1 страницы
Шон Маркс

Шон Маркс

© AP Photo/Julie Jacobson

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" находится в процессе перестройки и летом рассчитывает успешно поработать на рынке свободных агентов и драфте. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер "Нетс" Шон Маркс.

В завершившемся регулярном чемпионате НБА "Бруклин" стал худшей командой, заняв 30-е место.

"Нынешний сезон стал перестроечным, процесс обновления команды запущен и находится в самом разгаре. Болельщикам надо набраться терпения, - сказал Маркс. - Перед началом сезона мы все понимали, что претендовать на успехи не приходится. Сейчас наша задача - грамотно поработать на рынке свободных агентов и летнем драфте".

"Мы хотим укрепить состав игроками, которые не боятся сражаться, которые стремятся играть в защите по полной программе. Ищем баскетболистов не эгоистичных, а ставящих командные цели на первое место", - добавил генменеджер "Бруклина".

Владельцем "Бруклина" является российский бизнесмен Михаил Прохоров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
2
В Самаре задержали предполагаемого украинского шпиона
3
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
4
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
5
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
6
Минюст обжалует постановление ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане
7
ЕСПЧ обязал Россию выплатить около €3 млн по делу о теракте в Беслане
Темы дня
Загрузка...
Реклама