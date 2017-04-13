Генменеджер: клуб НБА "Бруклин" хочет хорошо поработать на рынке свободных агентов

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" находится в процессе перестройки и летом рассчитывает успешно поработать на рынке свободных агентов и драфте. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер "Нетс" Шон Маркс.

В завершившемся регулярном чемпионате НБА "Бруклин" стал худшей командой, заняв 30-е место.

"Нынешний сезон стал перестроечным, процесс обновления команды запущен и находится в самом разгаре. Болельщикам надо набраться терпения, - сказал Маркс. - Перед началом сезона мы все понимали, что претендовать на успехи не приходится. Сейчас наша задача - грамотно поработать на рынке свободных агентов и летнем драфте".

"Мы хотим укрепить состав игроками, которые не боятся сражаться, которые стремятся играть в защите по полной программе. Ищем баскетболистов не эгоистичных, а ставящих командные цели на первое место", - добавил генменеджер "Бруклина".

Владельцем "Бруклина" является российский бизнесмен Михаил Прохоров.