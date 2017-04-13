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Международный паралимпийский комитет удовлетворен решением суда Швейцарии по апелляции ПКР

Спорт
13 апреля, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Ранее суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск сборной России к Паралимпиаде-2016
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Глава МПК Филип Крэйвен

Глава МПК Филип Крэйвен

© EPA/AL TIELEMANS / OIS / IOC / HANDOUT

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) поддержал решение Федерального суда Швейцарии, отклонившего апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о признании дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР) и недопуска российских спортсменов к участию в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро легитимным. Об этом говорится в заявлении МПК, опубликованном на официальном сайте организации.

"МПК удовлетворен, что его решение о дисквалификации ПКР было подтверждено судом", - говорится в заявлении.

МПК 7 августа 2016 года дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Последующая апелляция ПКР в CAS на решение о дисквалификации была отклонена.

Вслед за этим ПКР подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Как сообщалось в заявлении пресс-службы ПКР, от решения суда зависело, смогут ли российские паралимпийцы участвовать в других международных соревнованиях, в частности, в зимних Паралимпийских играх 2018 года. В среду стало известно, что в Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию.

В ноябре МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР, а в конце января отказал в просьбе разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпиады-2018.

Согласно Конституции Швейцарии, Федеральный суд является высшей судебной инстанцией по гражданским, уголовным, административным и конституционным делам. Этот суд полномочен отменить решение арбитражного суда, но он не может сам вынести новое решение по существу вопроса.

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