ФК "Волга" из Твери не планирует сниматься с чемпионата России, несмотря на задолженности

ТВЕРЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Тверской футбольный клуб "Волга" не планирует сниматься с чемпионата России в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), несмотря на финансовые сложности и задолженности по зарплате перед игроками. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе клуба Дмитрий Герасимов.

Футболисты "Волги" не получают заработную плату с января текущего года, из-за чего 14 игроков основного состава приняли решение не участвовать во встрече с владимирским "Торпедо", которая прошла 9 апреля. На поле вышли юниоры, воспитанники тверской спортивной школы олимпийского резерва по футболу, для которых этот матч стал первым на профессиональном уровне.

Герасимов сообщил, что на этой неделе был проведен ряд переговоров "на высоком уровне". "О каких-то результатах говорить пока рано, но ясно одно - клуб продолжает участие в первенстве России. Речи о снятии с турнира не идет", - сказал собеседник агентства.

"Из-за того, что в региональном бюджете на этот год не предусмотрено финансирование профессиональных клубов, на счету "Волги" не оказалось средств. С января игрокам и сотрудникам не выплачивают заработную плату. Накануне матча во Владимире большая часть футболистов основного состава объявила об отказе выйти на поле. Их заменили дозаявленные в экстренном порядке 16-17-летние игроки тверской футбольной спортивной школы", - сказал Герасимов, уточнив, что игра завершилась со счетом 4:0 в пользу "Торпедо".

Следующая игра "Волги" состоится в Твери 16 апреля на стадионе "Химик" с московским "Динамо-2". Будут ли участвовать в ней игроки основного состава, пока неизвестно. "О решении каждого футболиста о дальнейшем сотрудничестве с "Волгой" мне пока неизвестно, но некоторые из них уже принесли свои извинения руководству клуба за ситуацию на матче во Владимире", - сказал собеседник агентства.

По словам Герасимова, "Волга" традиционно имела три источника финансирования - бюджет Тверской области, бюджет города Твери и средства спонсоров, в год клубу требовалось порядка 30 млн рублей на выплаты игрокам и тренерам, проживание, питание, экипировку, а также поддержку молодежной и пяти юношеских команд и другие расходы. "После решения исключить клуб из бюджета на 2017 год, руководство "Волги" делало попытки найти спонсоров, однако переговоры и консультации необходимого результата не принесли, поэтому клуб оказался в очень затруднительном финансовом положении", - сообщил пресс-аташе "Волги".

Реакция власти

Глава Тверской области Игорь Руденя сообщил журналистам после заседания правительства региона, что осведомлен о ситуации с "Волгой". "Задача о проработке вопроса по футбольному клубу Андрею Александровичу (Решетову, председателю регионального Комитета по физической культуре и спорту - прим. ТАСС) уже поставлена. Потерять клуб с такой историей было бы просто глупо", - сказал Руденя.

Он добавил, что региональное правительство разработает комплекс мер для помощи "Волге". "Одной из возможных проблем у клуба может стать закрытие стадиона "Химик" на реконструкцию в следующем году. Мы подумаем над тем, как можно поддержать команду и где предоставить им площадку для тренировок", - уточнил губернатор.

Как ранее сообщалось, в будущем году региональные власти планируют начать реконструкцию стадиона "Химик" в Твери, на которую будет выделено около 100 млн рублей. Герасимов пояснил ТАСС, что данный стадион не единственная площадка для тренировок футболистов.

"Волга" была основана в 1957 году. В настоящее время выступает в зоне "Запад" второго дивизиона чемпионата России (ПФЛ). В сезоне-2009/2010 клуб вышел в 1/4 финала Кубка России, что является наивысшим достижением для современного периода существования "Волги".