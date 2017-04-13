Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Волга" из Твери не планирует сниматься с чемпионата России, несмотря на задолженности

Спорт
13 апреля, 16:17 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 13, апреля. /ТАСС
Футболисты клуба, выступающего в ПФЛ в зоне "Запад", не получают заработную плату с января текущего года
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Тверской футбольный клуб "Волга" не планирует сниматься с чемпионата России в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), несмотря на финансовые сложности и задолженности по зарплате перед игроками. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе клуба Дмитрий Герасимов.

Футболисты "Волги" не получают заработную плату с января текущего года, из-за чего 14 игроков основного состава приняли решение не участвовать во встрече с владимирским "Торпедо", которая прошла 9 апреля. На поле вышли юниоры, воспитанники тверской спортивной школы олимпийского резерва по футболу, для которых этот матч стал первым на профессиональном уровне.

Герасимов сообщил, что на этой неделе был проведен ряд переговоров "на высоком уровне". "О каких-то результатах говорить пока рано, но ясно одно - клуб продолжает участие в первенстве России. Речи о снятии с турнира не идет", - сказал собеседник агентства.

"Из-за того, что в региональном бюджете на этот год не предусмотрено финансирование профессиональных клубов, на счету "Волги" не оказалось средств. С января игрокам и сотрудникам не выплачивают заработную плату. Накануне матча во Владимире большая часть футболистов основного состава объявила об отказе выйти на поле. Их заменили дозаявленные в экстренном порядке 16-17-летние игроки тверской футбольной спортивной школы", - сказал Герасимов, уточнив, что игра завершилась со счетом 4:0 в пользу "Торпедо".

Следующая игра "Волги" состоится в Твери 16 апреля на стадионе "Химик" с московским "Динамо-2". Будут ли участвовать в ней игроки основного состава, пока неизвестно. "О решении каждого футболиста о дальнейшем сотрудничестве с "Волгой" мне пока неизвестно, но некоторые из них уже принесли свои извинения руководству клуба за ситуацию на матче во Владимире", - сказал собеседник агентства.

По словам Герасимова, "Волга" традиционно имела три источника финансирования - бюджет Тверской области, бюджет города Твери и средства спонсоров, в год клубу требовалось порядка 30 млн рублей на выплаты игрокам и тренерам, проживание, питание, экипировку, а также поддержку молодежной и пяти юношеских команд и другие расходы. "После решения исключить клуб из бюджета на 2017 год, руководство "Волги" делало попытки найти спонсоров, однако переговоры и консультации необходимого результата не принесли, поэтому клуб оказался в очень затруднительном финансовом положении", - сообщил пресс-аташе "Волги".

Реакция власти

Глава Тверской области Игорь Руденя сообщил журналистам после заседания правительства региона, что осведомлен о ситуации с "Волгой". "Задача о проработке вопроса по футбольному клубу Андрею Александровичу (Решетову, председателю регионального Комитета по физической культуре и спорту - прим. ТАСС) уже поставлена. Потерять клуб с такой историей было бы просто глупо", - сказал Руденя.

Он добавил, что региональное правительство разработает комплекс мер для помощи "Волге". "Одной из возможных проблем у клуба может стать закрытие стадиона "Химик" на реконструкцию в следующем году. Мы подумаем над тем, как можно поддержать команду и где предоставить им площадку для тренировок", - уточнил губернатор.

Как ранее сообщалось, в будущем году региональные власти планируют начать реконструкцию стадиона "Химик" в Твери, на которую будет выделено около 100 млн рублей. Герасимов пояснил ТАСС, что данный стадион не единственная площадка для тренировок футболистов.

"Волга" была основана в 1957 году. В настоящее время выступает в зоне "Запад" второго дивизиона чемпионата России (ПФЛ). В сезоне-2009/2010 клуб вышел в 1/4 финала Кубка России, что является наивысшим достижением для современного периода существования "Волги".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
6
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама