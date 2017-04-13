Министр спорта РФ Колобков наградил керлингисток за серебряные медали ЧМ

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков наградил керлингисток сборной России за успешное выступление на чемпионате мира. Церемония состоялась в четверг в Москве.
Благодарность от министра спорта вынесена игроку национальной команды Александре Раевой. Благодарственные письма вручены керлингисткам Анне Сидоровой, Маргарите Фоминой, Алине Ковалевой и Нкеируке Езех, а также старшему тренеру сборной России Светлане Калалб и президенту Федерации керлинга России Дмитрию Свищеву.
"Это уже второе такое выступление на чемпионате мира, мы являемся лидерами в этом виде спорта, - сказал Колобков. - Понимаю, как трудно ежегодно подтверждать свой класс и каждый раз попадать в призеры. Конечно, серебряные награды говорят о вашей стабильности и классе, а также уверенности в своих силах. Это хороший результат накануне Олимпийских игр в Пхенчхане".
На прошедшем в Пекине чемпионате мира сборная России впервые в истории завоевала серебряные медали турнира. Данный результат позволил национальной команде завоевать путевку на Игры-2018.