Защитник "Торонто" Зайцев не сыграет в первом матче серии плей-офф НХЛ против "Вашингтона"

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев не примет участие в первом матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона". Об этом заявил тренер команды Майк Бэбкок, чьи слова приводит пресс-служба лиги.
Зайцев получил травму верхней части тела в последнем матче регулярного чемпионата против "Коламбуса" (2:3).
"Я полагал, что в среду он сможет тренироваться, но сегодня его не было на льду, так что он пока не готов. У нас будут занятия в четверг и пятницу, так что время есть", - сказал Бэбкок.
Первый матч серии между "Торонто" и "Вашингтоном" состоится в пятницу, начало в 2:00 мск.