Межведомственная комиссия одобрила проведение ЧМ-2022 по плаванию в Казани

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований одобрила проведение в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Минспорта РФ.
Заседание комиссии состоялось в среду. Мероприятие прошло под руководством вице-премьера РФ Виталия Мутко и с участием министра спорта РФ Павла Колобкова.
Ранее стало известно, что была одобрена идея проведения в России баскетбольного Кубка мира 2023 года и чемпионата мира по пляжному гандболу 2018 года в Казани. Кроме того, комиссия одобрила организацию в 2017-2019 годах этапов чемпионата мира по самолетному спорту в Казани и этапов чемпионата мира по мотоциклетному спорту в Краснодарском крае.
Казань в 2015 году принимала чемпионат мира по водным видам спорта.