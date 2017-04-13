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Агент Цыплакова отправил заявку атлета на участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае

Спорт
13 апреля, 16:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
24-летний спортсмен был допущен IAAF до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом
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Даниил Цыплаков

Даниил Цыплаков

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель зимнего чемпионата Европы 2015 года в прыжках в высоту 24-летний Даниил Цыплаков, допущенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в международных соревнованиях, может получить возможность начать сезон 13 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Шанхае. Об этом сообщил ТАСС агент спортсмена Айвар Каротам.

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IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры сборной: Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

Агент спортсмена сообщил, что не может говорить за своего подопечного, с какого старта тот начнет сезон. "Многое будет зависеть от того, когда сам спортсмен захочет выступать, - заметил Каротам. - Сегодня я отправил заявку для участия в шанхайском этапе "Бриллиантовой лиги", который состоится 13 мая".

"С начала июня у Даниила также будет несколько стартов, организаторы некоторых из них уже подтвердили мне его участие, - продолжил собеседник агентства. - Так, например, уже сейчас можно с уверенностью говорить, что Цыплаков будет 17 июня выступать на турнире в словацком Самурине. До конца июня у него будет четыре-пять стартов, если он готов. Я думаю, что никаких проблем с международными стартами у Даниила не возникнет".

Зимний сезон - 2017 Цыплаков, в активе которого также есть золото командного ЧЕ-2015, вынужден был пропустить из- за травмы колена.

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