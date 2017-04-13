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Чемпионка России в беге на 100 м Сивкова начнет сезон 14 мая на турнире во Франции

Спорт
13 апреля, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Спортсменка выйдет на старт на турнире Мeeting de Montgeron, который пройдет в предместье Парижа
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российская бегунья на спринтерские дистанции Кристина Сивкова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена, начнет летний сезон 14 мая на турнире во Франции. Об этом сообщил ТАСС агент спортсменки Айвар Каротам.

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IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых 20-летняя Кристина Сивкова.

"Сивкова начнет сезон 14 мая на турнире во Франции", - сказал Каротам.

Cпортсменка выйдет на старт 100-метровки на турнире Мeeting de Montgeron, который пройдет в предместье Парижа.

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