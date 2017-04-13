Чемпионка России в беге на 100 м Сивкова начнет сезон 14 мая на турнире во Франции

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российская бегунья на спринтерские дистанции Кристина Сивкова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена, начнет летний сезон 14 мая на турнире во Франции. Об этом сообщил ТАСС агент спортсменки Айвар Каротам.
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых 20-летняя Кристина Сивкова.
"Сивкова начнет сезон 14 мая на турнире во Франции", - сказал Каротам.
Cпортсменка выйдет на старт 100-метровки на турнире Мeeting de Montgeron, который пройдет в предместье Парижа.