Пострадавший при взрыве футболист "Боруссии" Бартра пропустит четыре недели

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Защитник немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Марк Бартра, пострадавший в результате взрыва возле клубного автобуса, пропустит четыре недели. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства, Бартра оказался единственным пострадавшим среди футболистов, у него диагностировали перелом лучевой кости руки. Испанский защитник перенес операцию.

Генпрокуратура Германии квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт. Из-за инцидента первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" был перенесен на один день.