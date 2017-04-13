Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче Евровызова против французов

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Илья Сорокин займет место в воротах олимпийской сборной России по хоккею в матче Евровызова против команды Франции. Встреча пройдет в Челябинске.
Запасным голкипером будет Эмиль Гарипов. Игру из-за простуды пропустит нападающий Антон Бурдасов. В заявку на матч также не вошел защитник Илья Любушкин.
Состав команды по пятеркам выглядит следующим образом:
Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Сергей Шумаков - Владимир Ткачев - Максим Шалунов;
Андрей Миронов - Михаил Науменков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Степан Санников;
Захар Арзамасцев - Игорь Ожиганов, Максим Мамин - Андрей Светлаков - Валерий Ничушкин;
Ярослав Дыбленко - Артем Блажиевский, Анатолий Голышев - Павел Красковский - Егор Коршков.
Матч команд России и Франции начнется в 18:30 мск.