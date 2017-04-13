"ВТБ Арена парк" может принять соревнования среди полицейских

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Руководство проекта "ВТБ Арена парк" ведет переговоры с Европейским спортивным союзом полицейских (USPE) с целью проведения соревнований и форумов полицейских Европы. Об этом сообщил руководитель проекта Андрей Перегудов, слова которого приводятся в пресс-релизе "ВТБ Арена парк".

"Мы вступили в переговоры с Европейским спортивным союзом полицейских (USPE) с целью проведения соревнований и форумов полицейских Европы на наших спортивных объектах, - сказал Перегудов. - Ведь уникальная инфраструктура "ВТБ Арена парк" отвечает самым современным требованиям к проведению крупных зрелищных мероприятий мирового уровня".

Также Перегудов отметил важность появления футбольного стадиона "Динамо". "Новый стадион "Динамо" станет серьезным стимулом и моральной поддержкой для спортсменов-динамовцев, и я уверен, что долгожданное открытие стадиона атлеты встретят в идеальной спортивной форме. Для нас крайне важно стать удобной домашней ареной для игроков "Динамо". Кроме того, мы намерены проводить у себя и другие серьезные международные спортивные мероприятия, например, на подписании сейчас находится договор с баскетбольной Евролигой о проведении "Финала четырех" в 2019 году на "ВТБ Арене", - добавил Перегудов.

В рамках проекта "ВТБ Арена парк" ведется строительство футбольного стадиона "Динамо", а также многофункциональной "ВТБ Арены", где можно будет проводить хоккейные и баскетбольные матчи, концертные мероприятия. Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию стадиона "Динамо" имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 26 тысяч зрителей, запланирован на весну 2018 года. При этом первый тестовый матч на стадионе пройдет в октябре 2017 года.