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Саранский волонтерский центр ЧМ-2018 обучит добровольцев к Кубку конфедераций 2017 года

Спорт
13 апреля, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Всего программу обучения в саранском центре пройдут более ста волонтеров оргкомитета и городских волонтеров из Калининграда, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саранска
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Волонтерский центр чемпионата мира по футболу 2018 года, открытый при Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева, обучит для Кубка конфедераций 2017 года волонтеров из шести городов - организаторов мирового первенства. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Всего программу обучения в саранском центре пройдут более ста волонтеров оргкомитета и городских волонтеров из Калининграда, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саранска.

Волонтеры познакомятся с историей Кубка конфедераций и чемпионата мира, узнают о стратегических целях событий, ознакомятся с функциональными обязанностями, отработают навыки взаимодействия с клиентскими группами, почувствуют масштаб предстоящих мероприятий и окунутся в атмосферу праздника.

Матчи чемпионата мира состоятся на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Самара, Саранск, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород) с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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