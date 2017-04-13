Саранский волонтерский центр ЧМ-2018 обучит добровольцев к Кубку конфедераций 2017 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Волонтерский центр чемпионата мира по футболу 2018 года, открытый при Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева, обучит для Кубка конфедераций 2017 года волонтеров из шести городов - организаторов мирового первенства. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Всего программу обучения в саранском центре пройдут более ста волонтеров оргкомитета и городских волонтеров из Калининграда, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саранска.

Волонтеры познакомятся с историей Кубка конфедераций и чемпионата мира, узнают о стратегических целях событий, ознакомятся с функциональными обязанностями, отработают навыки взаимодействия с клиентскими группами, почувствуют масштаб предстоящих мероприятий и окунутся в атмосферу праздника.

Матчи чемпионата мира состоятся на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Самара, Саранск, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород) с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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