ХК "Ак Барс" расторг контракт с вратарем Галимовым

Мутко: Кубок конфедераций не поможет РФС в финансовом планеСпорт 13 апреля, 18:29
Мутко: отставание при строительстве стадиона в Самаре будет ликвидировано в августеСпорт 13 апреля, 18:28
Мутко: отбор кандидатов на пост гендиректора РУСАДА следует продлить до конца апреляСпорт 13 апреля, 18:25
Течение Эль-Ниньо влияет на распространение холерыСоциальная ответственность 13 апреля, 18:22
Значительная часть вечной мерзлоты может растаять к концу векаСоциальная ответственность 13 апреля, 18:13
Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчахСпорт 13 апреля, 18:08
Гималайские ледники наделили юридическими правамиСоциальная ответственность 13 апреля, 18:04
Путин обсудил с СБ РФ перспективы отношений с США в контексте ситуации в СирииПолитика 13 апреля, 18:00
Врач сборной России по футболу Безуглов стал лауреатом премии "Прометей"Спорт 13 апреля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Ак Барс" расторг контракт с вратарем Станиславом Галимовым. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Юрий Николаев.
"Контракт был расторгнут сторонами по обоюдному согласию", - сказал Николаев.
Галимов выступал за "Ак Барс" в 2007-2012 годах, а также с 2016 года, подписав контракт с клубом до апреля 2018 года. В составе "Ак Барса" он стал обладателем Кубка Гагарина в 2009 и 2010 годах. В текущем сезона Галимов провел за клуб 24 матча, при этом не сыграв в плей-офф.