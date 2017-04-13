ХК "Ак Барс" расторг контракт с вратарем Галимовым

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Ак Барс" расторг контракт с вратарем Станиславом Галимовым. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Юрий Николаев.

"Контракт был расторгнут сторонами по обоюдному согласию", - сказал Николаев.

Галимов выступал за "Ак Барс" в 2007-2012 годах, а также с 2016 года, подписав контракт с клубом до апреля 2018 года. В составе "Ак Барса" он стал обладателем Кубка Гагарина в 2009 и 2010 годах. В текущем сезона Галимов провел за клуб 24 матча, при этом не сыграв в плей-офф.