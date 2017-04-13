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Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчах

Спорт
13 апреля, 18:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Врач сборной рассказал, что форвард просто не успевал восстановиться от травмы
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба не отказывался играть за сборную России в товарищеских матчах с ивуарийцами (0:2) и бельгийцами (3:3), покидая расположение россиян из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Матчи российской сборной против команд Кот-д'Ивуара и Бельгии прошли 24 и 28 марта соответственно. За несколько дней до первой игры Дзюба, вызванный для участия в товарищеских матчах, покинул расположение сборной из-за травмы. Сразу после игр национальных команд нападающий вышел на поле в составе санкт-петербургский "Зенита" в матче 21-го тура чемпионата России с казанским "Рубином" и отыграл все 90 минут. Этот эпизод вызвал большой резонанс среди болельщиков, решивших, что Дзюба не хочет играть за сборную России.

"Артем хочет играть за сборную, у него есть желание. Просто восстановление от той травмы, которая у него была, занимает пять-семь дней. По этой причине он не смог бы сыграть за сборную России, но успевал восстановиться к матчу "Зенита". А покинул сбор национальной команды по решению тренерского и медицинского штабов", - сказал Безуглов перед церемонией "Прометей", на которой ему была вручена премия в номинации "Просвещение" за книгу "Анатомия спорта".

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