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Балашихинское "Динамо" победило усть-каменогорское "Торпедо" в первом матче финала ВХЛ

Спорт
13 апреля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Следующий матч состоится 14 апреля в Усть-Каменогорске
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Балашихинское "Динамо" в гостях обыграло усть-каменогорское "Торпедо" со счетом 2:1 в первом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

У "Динамо" шайбы забросили Владимир Брюквин (1-я минута), Андрей Маклюков (34). У "Торпедо" отличился Евгений Фадеев (40).

"Динамо" повело в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч состоится 14 апреля в Усть-Каменогорске.

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