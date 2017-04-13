Балашихинское "Динамо" победило усть-каменогорское "Торпедо" в первом матче финала ВХЛ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Балашихинское "Динамо" в гостях обыграло усть-каменогорское "Торпедо" со счетом 2:1 в первом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

У "Динамо" шайбы забросили Владимир Брюквин (1-я минута), Андрей Маклюков (34). У "Торпедо" отличился Евгений Фадеев (40).

"Динамо" повело в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч состоится 14 апреля в Усть-Каменогорске.