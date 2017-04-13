Мутко: Кубок конфедераций не поможет РФС в финансовом плане

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КАЗАНЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Кубок конфедераций не поможет в финансовом плане Российскому футбольному союзу (РФС), но стимулирует развитие туризма в городах-организаторах турнира. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко, в четверг посетивший Казань.
На вопрос, поможет ли РФС участие сборной России в Кубке конфедераций в финансовом плане, Мутко ответил: "Сборной России и Российскому футбольному союзу - нет. Но (может помочь) городам-организаторам, если мы правильно научимся считать доходы от туризма".
"Будут задействованы до 53 направлений экономики. Сегодня доля туризма в ВВП - 3,4 процента. Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы Кубок конфедераций дал Казани еще большую популярность и узнаваемость. Надеюсь, так же будет и с другими городами", - сказал Мутко.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.