Галлан назначен первым главным тренером в истории клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Жерар Галлан назначен главным тренером нового клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О назначении тренера объявил генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи. "Галлан - опытный главный тренер, который добивался успеха на разных уровнях и имеет безупречную репутацию среди игроков, которые играли под его руководством, - заявил Макфи. - Мы провели очень детальную работу за последние несколько месяцев и подобрали ряд квалифицированных кандидатов, чтобы найти лучшего тренера для нашей команды".

"Быть первым главным тренером в истории "Вегаса" - огромная возможность, и я очень благодарен за нее, - сказал Галлан. - Существует большое волнение в хоккейном сообществе относительно того, что происходит с клубом, и я рад теперь быть частью команды".

Последним местом работы 53-летнего канадца была "Флорида", из которой он был уволен после 22 матчей регулярного чемпионата сезона-2016/17. Галлан возглавлял "Коламбус" (2003-2007) и "Флориду" (2014-2016). Всего в НХЛ он провел с командами 328 матчей, в которых одержал 152 победы, потерпел 141 поражение, 31 матч его клубы проиграли в овертаймах, еще 4 встречи завершились вничью.

Лишь однажды его команды смогли выйти в плей-офф НХЛ. По итогам регулярного чемпионата сезона-2015/16 "Флорида" заняла первое место в своем дивизионе, набрав 103 очка в 82 матчах. В итоге клуб проиграл в первом раунде плей-офф, уступив "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2-4 в серии. Галлан в тот год был номинирован на получение "Джек Адамс Эворд" (трофей, вручаемый тренеру клуба НХЛ, внесшему наибольший вклад в успех своей команды).

Во вторник стало известно, что Галлан вошел в тренерский штаб сборной Канады, которая примет участие в чемпионате мира 2017 года. Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Главным тренером канадцев был назначен наставник клуба "Тампа-Бэй" Джон Купер, его ассистентами, помимо Галлана, будут Дэйв Хэкстол и Дэйв Кинг.

История хоккейного клуба из Лас-Вегаса

Совет директоров НХЛ 22 июня 2016 года утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. Лига получит вступительный взнос в размере $500 млн от владельца новой команды миллиардера Билла Фоули. Эти деньги будут распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ. С 2017 года "Лас-Вегас" будет принимать участие в драфте новичков НХЛ, в первом раунде драфта-2017 команда гарантированно будет выбирать под шестым номером или раньше. Свои матчи клуб из Лас-Вегаса будет проводить на арене Т-Mobile, которая во время хоккейных игр вмещает 17 500 зрителей.

Для создания новой команды летом 2017 года будет проведен драфт расширения. Клуб из Лас-Вегаса выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего - не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Команды смогут "защитить" по семь нападающих, три защитника и одному вратарю, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря. Результаты драфта будут объявлены 21 июня 2017 года.

НХЛ стала первой из четырех основных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, у которой появился клуб в Лас-Вегасе. Команда будет играть в Западной конференции.