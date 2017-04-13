Бабич: строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре войдет в график в течение двух месяцев

САМАРА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Отставание от графика строительства стадиона в Самаре, который примет матчи чемпионата мира 2018 года, будет полностью ликвидировано в течение двух месяцев. Об этом сообщил журналистам полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"Отставание в графиках работ, которое мы наблюдали в октябре прошлого года, сегодня где-то уже полностью ликвидировано, где-то существенно сокращено, - сказал Бабич. - Мы исходим из того, что к июлю по всем основным направлениям работ мы войдем в график, и сегодня нет сомнений, что Самарская область не просто подготовится к чемпионату мира и встретит его достойно, но и получит мощнейший стимул для дальнейшего развития".

По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, в течение ближайших двух месяцев будет завершена главная часть работ - строительство кровли стадиона.

"В июне начнутся работы по обустройству поля. Большой объем работ по благоустройству территории вокруг стадиона будет проведен в августе, сентябре и, может, частично в октябре. Нет никаких опасений, что что-то не будет сделано к чемпионату мира", - подчеркнул глава региона.

Как ранее заявил ТАСС вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, строительство стадиона в Самаре должно вернуться в график к лету.

Рассчитанный на 45 тысяч зрителей стадион для матчей ЧМ-2018 возводится на въезде в Самару - около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Спортсооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая некий космический объект.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.