Кен Хичкок возглавил клуб НХЛ "Даллас"

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кен Хичкок назначен главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее "Даллас" не стал продлевать контракт с Линди Раффом, который возглавлял команду с 2013 года.
Генеральный менеджер клуба Джим Нилл прокомментировал назначение. "Кен - исключительно талантливый тренер, мы счастливы, что он присоединился к нам, - заявил Нилл. - Он дотошный тренер, который улучшит структуру игры и оборону, что подчеркнет наш уровень мастерства".
Хичкок ранее уже возглавлял "Даллас" (1995-2002), вместе с клубом в 1999 году он выиграл Кубок Стэнли. В четверг на представлении 65-летний специалист назвал свой повторный приход в "Даллас" возвращением домой.
Хичкок был отправлен в отставку с поста главного тренера "Сент-Луиса" в феврале. Ранее он объявлял о том, что завершит карьеру после сезона-2016/17.
Кроме "Далласа" и "Сент-Луиса", Хичкок работал в клубах "Филадельфия" (2002-2006) и "Коламбус" (2006-2010).