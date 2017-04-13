IAAF не стала исключать дистанцию 50 км у ходоков из программы Олимпиады

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) проголосовала за сохранение дистанции 50 км у ходоков в программе летних Олимпийских игр и чемпионатов мира. Об этом сообщает портал Insidethegames.

В настоящее время в программе Игр представлены дистанция 20 км среди женщин, а также 20 и 50 км среди мужчин. Ранее предлагалось проводить по одному виду программы у мужчин и женщин на 21,1 км, чтобы исключить гендерное неравенство. Совет IAAF отверг это предложение на заседании в Лондоне 13 апреля.

Спортивная ходьба присутствует в программе летних Олимпийских игр с 1932 года, соревнования проводились на каждых Играх за исключением Олимпиады-1976 в Монреале.