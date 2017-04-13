Пловчиха Светлана Чимрова рада росту конкуренции на чемпионате России

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Пловчиха Светлана Чимрова рада увеличению числа конкурентоспособных соперниц на чемпионате России. Об этом она рассказала журналистам.

В четверг Чимрова одержала победу на дистанции 100 м баттерфляем с рекордом России и выполнила отборочный норматив на чемпионат мира - 2017 по водным видам спорта в Будапеште. Ранее спортсменка установила рекорд России в квалификации.

"Безусловно, конкуренция растет, с каждым годом она все выше и выше на чемпионате страны, - подчеркнула Чимрова. - Молодежь уже наступает на пятки, и я очень этому рада. Чем больше конкуренция, тем выше результаты. Надеюсь, что мы поднимемся на совершенно другой уровень".

"Я была уверена, что смогу улучшить прежний результат в финале, мы к этому шли, работали, - добавила спортсменка. - Надеюсь, что дальше будет только лучше. Хочу на чемпионате мира показать уже другие секунды, будем стараться работать больше, усерднее, качественнее для того, чтобы улучшать результаты".

Чимрова является бронзовым призером чемпионата мира - 2013 в Барселоне в комплексной эстафете 4х100 м.

Чемпионат России по плаванию проходит в московском спорткомплексе "Олимпийский".