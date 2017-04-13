Бабаев: ЦСКА намерен продлить контракты с братьями Березуцкими и Игнашевичем

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. ЦСКА заинтересован в продлении контрактов с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими, а также Сергеем Игнашевичем. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

Ранее портал Хsport24 распространил информацию о том, что Березуцкие, по всей видимости, подпишут новые договоры по схеме "1+1" (на год с возможностью продления еще на сезон), а Игнашевич завершит карьеру игрока и получит должность в клубе. Сроки действующих соглашений с ЦСКА 34-летних Березуцких и 37-летнего Игнашевича рассчитаны до 30 июня.

"Про Игнашевича это точно преждевременная информация. Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После окончания сезона сядем с ними и все обсудим, мы заинтересованы в продлении (контрактов)", - сказал Бабаев.

"Да (речь идет о контрактах сроком на год), но, опять же, будем общаться и смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков, но никаких проблем возникнуть не должно", - отметил генеральный директор ЦСКА.

Березуцкие выступают за ЦСКА с 2002 года, а Игнашевич - с 2004-го. Алексей Березуцкий провел за ЦСКА в различных турнирах 469 матчей, забив девять мячей, Василий Березуцкий - 484 матча (13 голов), Игнашевич - 498 (44).