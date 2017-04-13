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Бабаев: ЦСКА не имеет оснований беспокоиться, что контракт с Тошичем не будет продлен

Спорт
13 апреля, 21:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Срок действующего контракта 29-летнего полузащитника с ЦСКА рассчитан до 30 июня
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Зоран Тошич

Зоран Тошич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. ЦСКА не имеет оснований беспокоиться насчет того, что контракт с сербским полузащитником Зораном Тошичем не будет пролонгирован. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

Срок действующего контракта 29-летнего Тошича с ЦСКА рассчитан до 30 июня.

"Мы пока в процессе переговоров. Никаких загвоздок нет. Времени у нас достаточно, и никаких оснований беспокоиться, что не продлим контракт, нет. Есть ряд обстоятельств, от которых это зависит, надо просто немного подождать", - сказал Бабаев.

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. До этого он выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн". За ЦСКА он провел в различных турнирах 246 матчей, забив 47 мячей.

О контракте Сергея Чепчугова

В четверг "Чемпионат.com" распространил информацию о том, что ЦСКА не собирается продлевать контракт с вратарем Сергеем Чепчуговым. Нынешний договор между клубом и 31-летним голкипером рассчитан до 30 июня.

"Эта информация (о нежелании ЦСКА продолжать трудовые отношения с Чепчуговым) не соответствует действительности. Мы сядем с Сергеем и все обсудим. Тоже есть ряд нюансов. Сережа достаточно давно у нас второй номер и выполняет честно свою работу, будем действовать по обстоятельствам", - сказал Бабаев.

"Пока говорить однозначно - продлим или не продлим - преждевременно. Понятно, что Сергей хочет играть, ему уже не 20 лет. Будем учитывать его мнение тоже", - отметил гендиректор ЦСКА.

Чепчугов выступает за ЦСКА с 2010 года, сыграв за команду 28 матчей.

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