Пловец Рылов не ожидал, что ему удастся установить рекорд Европы на чемпионате России

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МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Евгений Рылов удивлен рекорду Европы, который он установил на дистанции 200 м на спине на чемпионате России по плаванию. Об этом он рассказал журналистам.
Пловец одержал победу на этой дистанции с результатом 1 минута 53,81 секунды, и выполнил отборочный норматив на чемпионат мира - 2017 по водным видам спорта в Будапеште.
"Честно, не ожидал, что установлю рекорд Европы, - сказал Рылов. - Думал, что готов хуже, но все получилось, начал хорошо. Показал время лучше, чем на Олимпиаде в Рио".
Ранее спортсмен одержал победу на дистанции 100 м на спине. "На "сотне" было немного тяжело после кролевой эстафеты, но, думаю, проплыл где-то на четыре с плюсом. - добавил он.
Чемпионат России по плаванию завершится 14 апреля.