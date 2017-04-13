Казанский "Зенит" вышел в "Финал четырех" волейбольной Лиги чемпионов, победив "Белогорье"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Казанский "Зенит" обыграл "Белогорье" в ответном матче "Раунда шести" волейбольной Лиги чемпионов и вышел в "Финал четырех" турнира. Матч прошел в Белгороде и завершился со счетом 3-0 в пользу гостей.

Первая встреча также завершилась победой казанцев со счетом 3-1. Таким образом, они вышли в следующий раунд турнира.

"Финал четырех" Лиги чемпионов состоится 29-30 апреля в Риме. В полуфинале "Зенит" встретится с немецким "Берлином", обыгравшим московское "Динамо".

"Зенит" является четырехкратным победителем турнира, "Белогорье" - трехкратным.