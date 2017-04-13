Французский хоккеист да Коста отправлен в больницу после матча с командой РоссииСпорт 13 апреля, 21:44
Президент IAAF Коу: cитуация с информаторами в России вызывает тревогуСпорт 13 апреля, 21:37
Шляхтин: ВФЛА не понимает заявления Коу о замедлении темпов выполнения критериев IAAFСпорт 13 апреля, 21:32
Казанский "Зенит" вышел в "Финал четырех" волейбольной Лиги чемпионов, победив "Белогорье"Спорт 13 апреля, 21:30
Тренер: хоккеистам сборной РФ при хорошей игре не хватило только головСпорт 13 апреля, 21:23
Пловец Рылов не ожидал, что ему удастся установить рекорд Европы на чемпионате РоссииСпорт 13 апреля, 21:20
Бабаев: ЦСКА не имеет оснований беспокоиться, что контракт с Тошичем не будет продленСпорт 13 апреля, 21:01
IAAF: назначение Исинбаевой в РУСАДА может отрицательно сказаться на восстановлении ВФЛАСпорт 13 апреля, 20:59
Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Франции в матче ЕвровызоваСпорт 13 апреля, 20:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Казанский "Зенит" обыграл "Белогорье" в ответном матче "Раунда шести" волейбольной Лиги чемпионов и вышел в "Финал четырех" турнира. Матч прошел в Белгороде и завершился со счетом 3-0 в пользу гостей.
Первая встреча также завершилась победой казанцев со счетом 3-1. Таким образом, они вышли в следующий раунд турнира.
"Финал четырех" Лиги чемпионов состоится 29-30 апреля в Риме. В полуфинале "Зенит" встретится с немецким "Берлином", обыгравшим московское "Динамо".
"Зенит" является четырехкратным победителем турнира, "Белогорье" - трехкратным.