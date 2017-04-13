Футболисты ЦСКА Березуцкий и Дзагоев готовятся к матчу с "Ростовом"

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МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев готовятся к матчу чемпионата России против "Ростова". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.
"Березуцкий и Дзагоев готовятся к игре наравне со всеми, но выйдут ли они на поле, однозначно сказать сложно. Окончательное решение за врачами. Алексей - в общей группе, Алан - с небольшими ограничениями. Оба готовятся к матчу, а дальше будем смотреть накануне игры", - сказал Бабаев.
Матч чемпионата России между ЦСКА и "Ростовом" пройдет 15 апреля в Москве.