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Лебедева: Исинбаева является раздражителем для главы IAAF

Спорт
13 апреля, 21:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Член Совета Федерации и бывшая прыгунья в длину считает, что заявления по поводу назначения Исинбаевой в РУСАДА являются лишь попыткой за что-то зацепиться
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Татьяна Лебедева

Татьяна Лебедева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева является раздражителем для президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член Совета Федерации, в прошлом прыгунья в длину Татьяна Лебедева.

В четверг председатель специальной рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF Руне Андерсен выразил опасение, что назначение Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может негативно сказаться на процессе восстановления ВФЛА в IAAF. Исинбаева была переизбрана на пост главы наблюдательного совета РУСАДА 9 марта.

"К самой Елене претензий нет, ее проверяли, и все было нормально. Она в комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) отвечает и за антидопинговую сферу. Как только она возглавила РУСАДА, сразу все заговорили о конфликте интересов. Но надо посмотреть на некоторых членов МОК, у которых есть бизнес, да и к самому Коу были претензии. Лена после недопуска к Олимпийским играм выступала за атлетов и критиковала самого Коу, она для него раздражитель", - сказала Лебедева.

"Если мы хотим работать и видеть развитие легкой атлетики, и чтобы спонсоры не убегали, то должна быть игра для всех по единым правилам. Я не вижу, чего конкретно хочет IAAF. Очень странно, что о назначении Исинбаевой заговорили только теперь. Это говорит о том, что они хотят за что-то зацепиться", - отметила собеседница ТАСС.

В ноябре 2015 года ИААФ приостановила членство ВФЛА и отстранила россиян от международных соревнований после доклада независимой комиссии WADA о допинге в российской легкой атлетике.

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