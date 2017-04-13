Браташ: сборной России не хватало хоккеиста Бурдасова в игре с французами

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийской сборной России по хоккею не хватало форварда Антона Бурдасова в матче Евровызова с командой Франции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Олег Браташ.

В четверг в Челябинске российская команда уступила французам в овертайме со счетом 0:1. Бурдасов пропускал встречу из-за простуды.

"Нехватка мастерства, недостаток свежести, хорошая игра вратаря соперника, невезение - можете продолжить причины поражения. Раз мы в большинстве не забили, хотя имели достаточно шансов, значит, сыграли плохо. Большинство сегодня было не на высоком уровне", - сказал Браташ.

"По поводу Бурдасова, может, его и не хватило, - продолжил специалист. - Как вы знаете, у него самый сильный бросок среди нападающих. Если он по здоровью будет готов, то будет играть".

Также наставник россиян отметил, что тренерскому штабу еще предстоит решить, сыграют ли голкипер Эмиль Гарипов и форвард Артем Гареев в следующей встрече.

Второй матч между командами России и Франции состоится в Челябинске в субботу.