Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Болельщики выбежали на поле перед началом первого матча 1/4 финала футбольной Лиги Европы между французским "Лионом" и турецким "Бешикташем". На поле стадиона "Люмьер" в Лионе оказалось больше тысячи человек.
Как сообщает AFP, инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов. Кроме того, на стадионе возникла массовая драка, в которой фанаты использовали различные подручные средства. На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов "Бешикташа".
AFP также отмечает, что за несколько часов до игры около арены произошло несколько стычек между турецкими болельщиками и полицией, а матчу изначально был присвоен наивысший уровень опасности (4 из 4).
Встреча должна была начаться в 22:05 мск, но в результате была задержана на 45 минут - стартовый свисток раздался в 22:51 мск.
Beşiktaş'lı taraftarlar ile Lyon'lu taraftarlar arasında kavga. pic.twitter.com/0rCbESu8MA— Buzz Spor (@buzzspor) 13 апреля 2017 г.