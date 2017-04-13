Грузинская шахматистка Дзагнидзе лидирует на ЧЕ после третьего тура

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Представительница Грузии Нана Дзагнидзе лидирует на чемпионате Европы по шахматам среди женщин после трех туров. В четверг она была сильнее Петры Папп из Венгрии.
Дзагнидзе не потерпела ни одного поражения и имеет в активе три очка. На полочка от нее отстают 25 спортсменок, среди которых чемпионка мира украинка Мария Музычук и российские шахматистки Алиса Галлямова, Екатерина Лагно, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Дарья Чарочкина, Александра Горячкина, Евгения Овод, Анастасия Савина.
Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.