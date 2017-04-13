WADA вернуло аккредитацию лаборатории в Катаре

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что возвращает аккредитацию лаборатории в Дохе (Катар). Об этом сообщает пресс-служба организации.
WADA приостановило аккредитацию катарской лаборатории 7 ноября 2016 года из-за несоответствия международным стандартам. Отмечается, что с того момента недостатки были устранены, и группа экспертов WADA рекомендовала вернуть аккредитацию.
"WADA может подтвердить, что аккредитация лаборатории в Дохе была восстановлена примерно через пять месяцев после того, как она была приостановлена, - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. - Мы хотели бы поблагодарить лабораторию за сотрудничество и напряженную работу, что привело к этому восстановлению. Мы уверены в том, что лаборатория исправила свои недостатки, и наша экспертная группа теперь будет продолжать следить за деятельностью лаборатории, чтобы убедиться, что она работает в соответствии с высокими стандартами, требуемыми WADA".