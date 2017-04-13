"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Андерлехтом" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с бельгийским "Андерлехтом" со счетом 1:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
В составе гостей мяч на 37-й минуте забил Генрих Мхитарян. Для армянского полузащитника этот гол стал четвертым в последних четырех гостевых матчах турнира. У хозяев отличился Леандер Дендонкер (86).
Ответный матч пройдет 20 апреля в Манчестере. Победитель Лиги Европы получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18.