"Аякс" победил "Шальке" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб "Аякс" на своем поле победил германский "Шальке" со счетом 2:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Оба мяча забил полузащитник Дэви Классен, отличившись на 23-й (с пенальти) и 52-й минутах. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
В другом матче четвертьфинала испанская "Сельта" дома обыграла бельгийский "Генк" со счетом 3:2.
Ответные встречи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 20 апреля.