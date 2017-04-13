"Аякс" победил "Шальке" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб "Аякс" на своем поле победил германский "Шальке" со счетом 2:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Оба мяча забил полузащитник Дэви Классен, отличившись на 23-й (с пенальти) и 52-й минутах. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В другом матче четвертьфинала испанская "Сельта" дома обыграла бельгийский "Генк" со счетом 3:2.

Ответные встречи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 20 апреля.