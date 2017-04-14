СМИ: бывший футболист "Кубани" Сиссе обвинен в шантаже Вальбуэна

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СМИ: бывший футболист "Кубани" Сиссе обвинен в шантаже ВальбуэнаСпорт 14 апреля, 0:02
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бывшему нападающему английского футбольного клуба "Ливерпуль" и российской "Кубани" Джибрилю Сиссе предъявлены официальные обвинения по делу о шантаже бывшего полузащитника российского "Динамо" Матье Вальбуэна. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Как сообщил адвокат Сиссе, его клиент принимает к сведению обвинения, которые дадут ему возможность подтвердить свою непричастность к инциденту.
Скандал с участием ведущих футболистов французской сборной разгорелся после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых могли быть другие игроки национальной команды. По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи частного содержания.
В начале ноября в поле зрения правоохранительных органов попал партнер Вальбуэна по сборной, нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, который был в итоге задержан французской полицией. В декабре прошлого года нападающий из-за причастности к делу о шантаже был исключен из состава сборной Франции, однако 11 марта с Бензема был снят запрет на общение с Вальбуэна, поэтому с юридической точки зрения у него нет никаких препятствий для того, чтобы выступать в составе сборной.