"Лион" отыграл два мяча за две минуты и обыграл "Бешикташ" в матче 1/4 финала Лиги Европы

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Французский "Лион" дома обыграл турецкий "Бешикташ" со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы.
В составе гостей мяч на 15-й минуте забил Райан Бабель. Форвард забил свой третий гол в нынешнем сезоне Лиги Европы при четырех ударах в створ. Хозяева смогли отыграться чуть больше чем за минуту. Сначала Корентин Толиссо сравнял счет (83), а затем Жереми Морель после ошибки вратаря "Бешикташа" Фабрисио принес команде победу.
Начало матча было задержано на 45 минут из-за поведения болельщиков. За 15 минут до официального начала встречи (22:05 мск) болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов, и выбежали на поле. Всего на газоне оказалось больше тысячи болельщиков хозяев.
Кроме того, на стадионе возникла массовая драка, в которой фанаты использовали различные подручные средства. На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов "Бешикташа", а за несколько часов до игры около арены произошло несколько стычек между турецкими болельщиками и полицией.
Ответная встреча пройдет 20 апреля в Стамбуле.