Теннисист из Казахстана дисквалифицирован на два года за мельдоний

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Казахстанский теннисист Арсан Арашов отстранен на два года от соревнований за употребление мельдония. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).
Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе 17-летнего теннисиста, которая была взята 9 июля 2016 года на турнире в Гандии (Испания). Арашов был временно отстранен от соревнований до 30 сентября 2016 года. Дисквалификация спортсмена завершится 29 сентября 2018 года. Сообщается, что независимый суд по просьбе Арашова в соответствии с программой анти-допинговых нарушений заслушал аргументы сторон (Арашова и ITF) и 10 апреля принял решение о дисквалификации спортсмена.
Арашов занимает 1729-е место в мировом рейтинге.
Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее ВАДА опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре ВАДА опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.
Российская теннисистка Мария Шарапова в начале марта 2016 года призналась, что не прошла допинг-тест. В ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. 29-летняя россиянка вернется на корт на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля.