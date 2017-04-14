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Президент "Лиона" считает, что ответный матч с "Бешикташем" нужно провести без болельщиков

Спорт
14 апреля, 2:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
В четверг сотни болельщиков выбежали на поле перед началом первого матча 1/4 финала футбольной Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем", испугавшись турецких фанатов, которые бросали пиротехнику
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Президент и владелец ФК "Лион" Жан-Мишель Ола (в центре) во время беспорядков перед игрой Лиги Европы с "Бешикташем"

Президент и владелец ФК "Лион" Жан-Мишель Ола (в центре) во время беспорядков перед игрой Лиги Европы с "Бешикташем"

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ответная игра 1/4 финала футбольной Лиги Европы между французским "Лионом" и турецким "Бешикташем" должна пройти при пустых трибунах, это станет единственно верным решением после беспорядков перед первой встречей во Франции. Такое мнение после матча выразил президент и владелец "Лиона" Жан-Мишель Ола, слова которого приводит AFP.

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Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе

В четверг сотни болельщиков выбежали на поле перед началом первого матча 1/4 финала футбольной Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем". На поле стадиона "Люмьер" в Лионе оказалось больше тысячи человек. Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.

Кроме того, на стадионе возникла массовая драка, в которой фанаты использовали различные подручные средства. На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов "Бешикташа". Встреча должна была начаться в 22:05 мск, но в результате была задержана на 45 минут.

"Проведение ответной встречи при пустых трибунах станет единственно верным и справедливым решением. Я надеюсь, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет все необходимые для этого меры. Я думаю, что мы сможем организовать просмотр матча своим болельщикам на улицах Лиона, но не отправим их на "Бешикташ". Когда сегодня я увидел толпу со всех сторон, то стало очень страшно, ничего подобного я никогда не видел за 30 лет своей деятельности", - сказал Ола.

Ответная встреча 1/4 финала должна пройти 20 апреля на домашней арене "Бешикташа" в Стамбуле.

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