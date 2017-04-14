"Чикаго" уступил "Нэшвиллу" в стартовой игре первого раунда плей-офф НХЛ

Форвард "Чикаго" Артем Анисимов (в центре) в матче против "Нэшвилла" © AP Photo/David Banks

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Чикаго" проиграл "Нэшвиллу" со счетом 0:1 в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Чикаго.

Единственную шайбу в матче забросил Виктор Арвидссон на 8-й минуте встречи.

Российские нападающие "Чикаго" Артемий Панарин и Артем Анисимов не смогли отличиться результативными действиями. Панарин сыграл в матче 21 минуту 11 секунд, нанес три броска и провел три силовых приема. Анисимов провел первую игру с 15 марта, когда получил травму колена. В матче с "Нэшвиллом" он сыграл 18 минут 46 секунд, успев нанести два броска и заблокировать один бросок соперников.

"Чикаго" в 17-й раз в своей истории проиграл домашний матч плей-офф, не сумев поразить ворота соперников. В свою очередь, "Нэшвилл" одержал первую победу "на ноль" в гостевом матче плей-офф НХЛ в своей истории, всего клуб провел 36-й матч на выезде в рамах розыгрышей Кубка Стэнли.

"Нэшвилл" повел в серии со счетом 1-0. Вторая встреча стартового раунда плей-офф НХЛ между "Чикаго" и "Нэшвиллом" также пройдет в Чикаго в ночь на воскресенье.

Победная шайба Арвидссона.

Viktor Arvidsson's second career playoff goal. We remember the first one well. #NSHvsCHI #StandWithUs #Preds pic.twitter.com/jbqf2z9bc4 — Nashville Predators (@PredsNHL) 14 апреля 2017 г.