"Чикаго" уступил "Нэшвиллу" в стартовой игре первого раунда плей-офф НХЛ

NHK: Apple может купить часть бизнеса Toshiba по производству устройств памятиЭкономика и бизнес 14 апреля, 6:59
Президент "Лиона": некоторые турецкие фанаты приехали на матч ЛЕ в Лион из ГерманииСпорт 14 апреля, 6:56
Одно из зданий Samsung в Сеуле эвакуировано из-за угрозы взрываПроисшествия 14 апреля, 6:46
Арбитражный суд Красноярского края признал банк "Енисей" банкротомЭкономика и бизнес 14 апреля, 6:36
В Москве и области ожидаются местами мокрый снег и до 9 градусов теплаМосква 14 апреля, 6:03
"Чикаго" уступил "Нэшвиллу" в стартовой игре первого раунда плей-офф НХЛСпорт 14 апреля, 5:40
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" победить "Торонто" на старте плей-офф НХЛСпорт 14 апреля, 5:17
МО РФ: США хранят в тайне данные по химатаке в Сирии из-за отсутствия доказательствПолитика 14 апреля, 5:07
TMZ: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали на разводКультура 14 апреля, 4:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Чикаго" проиграл "Нэшвиллу" со счетом 0:1 в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Чикаго.
Единственную шайбу в матче забросил Виктор Арвидссон на 8-й минуте встречи.
Российские нападающие "Чикаго" Артемий Панарин и Артем Анисимов не смогли отличиться результативными действиями. Панарин сыграл в матче 21 минуту 11 секунд, нанес три броска и провел три силовых приема. Анисимов провел первую игру с 15 марта, когда получил травму колена. В матче с "Нэшвиллом" он сыграл 18 минут 46 секунд, успев нанести два броска и заблокировать один бросок соперников.
"Чикаго" в 17-й раз в своей истории проиграл домашний матч плей-офф, не сумев поразить ворота соперников. В свою очередь, "Нэшвилл" одержал первую победу "на ноль" в гостевом матче плей-офф НХЛ в своей истории, всего клуб провел 36-й матч на выезде в рамах розыгрышей Кубка Стэнли.
"Нэшвилл" повел в серии со счетом 1-0. Вторая встреча стартового раунда плей-офф НХЛ между "Чикаго" и "Нэшвиллом" также пройдет в Чикаго в ночь на воскресенье.
Победная шайба Арвидссона.
Viktor Arvidsson's second career playoff goal. We remember the first one well. #NSHvsCHI #StandWithUs #Preds pic.twitter.com/jbqf2z9bc4— Nashville Predators (@PredsNHL) 14 апреля 2017 г.