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"Чикаго" уступил "Нэшвиллу" в стартовой игре первого раунда плей-офф НХЛ

Спорт
14 апреля, 5:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов провел первую игру с 15 марта, когда получил травму колена
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Форвард "Чикаго" Артем Анисимов (в центре) в матче против "Нэшвилла"

Форвард "Чикаго" Артем Анисимов (в центре) в матче против "Нэшвилла"

© AP Photo/David Banks

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Чикаго" проиграл "Нэшвиллу" со счетом 0:1 в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Чикаго.

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Единственную шайбу в матче забросил Виктор Арвидссон на 8-й минуте встречи.

Российские нападающие "Чикаго" Артемий Панарин и Артем Анисимов не смогли отличиться результативными действиями. Панарин сыграл в матче 21 минуту 11 секунд, нанес три броска и провел три силовых приема. Анисимов провел первую игру с 15 марта, когда получил травму колена. В матче с "Нэшвиллом" он сыграл 18 минут 46 секунд, успев нанести два броска и заблокировать один бросок соперников.

"Чикаго" в 17-й раз в своей истории проиграл домашний матч плей-офф, не сумев поразить ворота соперников. В свою очередь, "Нэшвилл" одержал первую победу "на ноль" в гостевом матче плей-офф НХЛ в своей истории, всего клуб провел 36-й матч на выезде в рамах розыгрышей Кубка Стэнли.

"Нэшвилл" повел в серии со счетом 1-0. Вторая встреча стартового раунда плей-офф НХЛ между "Чикаго" и "Нэшвиллом" также пройдет в Чикаго в ночь на воскресенье.

Победная шайба Арвидссона.

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