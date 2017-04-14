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Панарин получит $1,275 млн за 10-е место в списке бомбардиров регулярного сезона НХЛ

Спорт
14 апреля, 7:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
По словам генерального менеджера "Чикаго" Стэна Боумэна, выплаты по премиям, заработанным 25-летним российским нападающим, не повлияют на долгосрочные планы клуба
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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© Jonathan Daniel/Getty Images

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий "Чикаго" Артемий Панарин получит бонус в размере $1,275 млн за 10-е место в списке бомбардиров по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который не повлияет на долгосрочные финансовые планы клуба. Об этом сообщил генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн, слова которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

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По словам Боумэна, выплаты по премиям, заработанным нападающим Панариным в этом сезоне, не повлияют на долгосрочные планы "Чикаго". Клубу в прошлом приходилось принимать очень жесткие кадровые решения, особенно после побед в 2010, 2013 и 2015 годах. Из-за потолка зарплат "Чикаго" пришлось расставаться с ключевыми игроками, которые подписывали новые более выгодные контракты, получив статус свободных агентов. Ему полагается премия в $1,275 млн за то, что он занял место в первой десятке лучших бомбардиров лиги. Он разделил десятое место с Блейком Уилером из "Виннипега".

"Эта новость не стала для нас неожиданностью, - сказал Боумэн. - Так что мои планы на следующий сезон остаются неизменными. Я говорил с Панариным в конце прошлого года и он сказал, что следующий сезон он проведет еще лучше. Так что мы были готовы к этому, а премии выплачивают многие команды, не только мы"

Панарин в этом сезоне забросил 31 шайбу, отдал 43 голевые передачи и набрал 74 очка в 82 матчах регулярного чемпионата.

В первом раунде плей-офф НХЛ "Чикаго" встречается с "Нэшвиллом". В стартовом матче серии, который состоялся в ночь на пятницу, "Чикаго" уступил на своей площадке со счетом 0:1.

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