Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Анахайм" победил "Калгари" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ

Спорт
14 апреля, 8:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:2
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" дома обыграл "Калгари" со счетом 3:2 в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли.

В составе победителей отличились Райан Гетцлаф (1-я минута), который достиг отметки в 100 очков в матчах плей- офф, Рикард Ракелль (34) и Якоб Силфверберг (38), у гостей - Шон Монахан (9), Сэм Беннет (30).

Вратарь хозяев Джон Гибсон отразил 30 бросков из 32, голкипер "Калгари" Брайан Эллиот - 38 бросков из 41.

Серия длится до четырех побед. Следующая встреча пройдет 16 апреля в Анахайме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
2
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
5
МИД КНДР: Пхеньян проведет ядерное испытание, когда сочтет нужным
6
Тигренок Шерхан и козел Тимурид не смогли повторить историю Амура и Тимура
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама