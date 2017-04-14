"Анахайм" победил "Калгари" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" дома обыграл "Калгари" со счетом 3:2 в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли.
В составе победителей отличились Райан Гетцлаф (1-я минута), который достиг отметки в 100 очков в матчах плей- офф, Рикард Ракелль (34) и Якоб Силфверберг (38), у гостей - Шон Монахан (9), Сэм Беннет (30).
Вратарь хозяев Джон Гибсон отразил 30 бросков из 32, голкипер "Калгари" Брайан Эллиот - 38 бросков из 41.
Серия длится до четырех побед. Следующая встреча пройдет 16 апреля в Анахайме.