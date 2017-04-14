Клуб из Харбина пока не подал заявку для участия в чемпионате ВХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Китайская команда из Харбина, являющаяся фарм-клубом "Куньлуня", пока не подала официальную заявку для участия в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

Ранее было объявлено, что главным тренером команды в ВХЛ станет Алексей Тертышный, который помогал в "Куньлуне" бывшему главному тренеру команды Владимиру Юрзинову-младшему.

"Обсуждение по клубу из Харбина идет, официальной заявки еще нет, но, думаю, она будет", - сказал Курбатов.

В четверг стартовала финальная серия Кубка Братины - главного трофея плей-офф чемпионата ВХЛ, в которой встречаются "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и подмосковное "Динамо" из Балашихи. В первом матче в Казахстане победу одержало "Динамо" со счетом 2:1.

"Итоги сезона подводить пока рановато. Но уже можно сказать, что регулярный чемпионат прошел хорошо - итоги мы еще будем подводить, хотя все очень позитивно. Что касается проблем у клубов, то они были и в этом, и в прошлых годах, в следующем сезоне постараемся их избежать. Это реалии жизни, которые от нас не зависят", - отметил Курбатов.

В текущем сезоне с чемпионата ВХЛ из-за финансовых проблем снялся саратовский "Кристалл". Также проблемы были, в частности, у тверского ТХК и воронежского "Бурана".