Клуб из Харбина пока не подал заявку для участия в чемпионате ВХЛ

Сафронов: Воробьев - не единственный кандидат на пост тренера московского "Динамо"Спорт 14 апреля, 9:53
Центр "Винзавод" открывает первую выставку цикла "Прощание с вечной молодостью"Культура 14 апреля, 9:33
Экс-полицейского в ЯНАО будут судить за взятку муксуном общим весом 2,5 тНовости Урала 14 апреля, 9:32
Банк ВТБ предоставил кредит тамбовскому производителю мукиБанк историй успеха 14 апреля, 9:02
Около 2 тыс. человек обследуют на Урале в 2017 г. в рамках внедрения коронарных паспортовНовости Урала 14 апреля, 8:45
Врач хабаровской больницы осужден за попытку уехать в Сирию для лечения боевиковПроисшествия 14 апреля, 8:28
Депутат от ЛДПР предложил Собянину создать в Москве Дом молодежиМосква 14 апреля, 8:08
Панарин получит $1,275 млн за 10-е место в списке бомбардиров регулярного сезона НХЛСпорт 14 апреля, 7:47
В Сибири горят около 900 га лесаПроисшествия 14 апреля, 7:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Китайская команда из Харбина, являющаяся фарм-клубом "Куньлуня", пока не подала официальную заявку для участия в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.
Ранее было объявлено, что главным тренером команды в ВХЛ станет Алексей Тертышный, который помогал в "Куньлуне" бывшему главному тренеру команды Владимиру Юрзинову-младшему.
"Обсуждение по клубу из Харбина идет, официальной заявки еще нет, но, думаю, она будет", - сказал Курбатов.
В четверг стартовала финальная серия Кубка Братины - главного трофея плей-офф чемпионата ВХЛ, в которой встречаются "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и подмосковное "Динамо" из Балашихи. В первом матче в Казахстане победу одержало "Динамо" со счетом 2:1.
"Итоги сезона подводить пока рановато. Но уже можно сказать, что регулярный чемпионат прошел хорошо - итоги мы еще будем подводить, хотя все очень позитивно. Что касается проблем у клубов, то они были и в этом, и в прошлых годах, в следующем сезоне постараемся их избежать. Это реалии жизни, которые от нас не зависят", - отметил Курбатов.
В текущем сезоне с чемпионата ВХЛ из-за финансовых проблем снялся саратовский "Кристалл". Также проблемы были, в частности, у тверского ТХК и воронежского "Бурана".