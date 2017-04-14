ВФЛА в пятницу проведет совещание, посвященное последним заявлениям IAAF

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в пятницу проведет специальное совещание, на котором будут обсуждаться последние заявления президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу и главы рабочей группы IAAF Руне Андерсена на тему отсутствия прогресса ВФЛА в выполнении установленных ей критериев восстановления. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

В четверг, после заседания совета IAAF, президент организации Коу отметил, что ВФЛА перестала прогрессировать в выполнении критериев, выставленных ей для восстановления членства в международной федерации. Коу подчеркнул, что вопросы вызывает и антидопинговая система, и работа тренеров, причастных к допинг-скандалам, и работа с информаторами.

"Мы осознаем необходимость скорой встречи с рабочей группой IAAF, чтобы понять всю суть претензий к нам и что нам нужно делать дальше, - сказал Паркин. - Но многие претензии, выдвинутые Коу и Андерсеном, лежат вне компетенции ВФЛА. Поэтому нам перед этим необходимо также организовать встречу с представителями Минспорта, РУСАДА (Российского антидопингового комитета) и ЮКАД (Британского антидопингового агентства), а также Следственного комитета, чтобы получить полную информацию по всем вопросам. А потом уже с этими ответами ехать на встречу с рабочей группой IAAF".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда. Поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.

В настоящее время практически все российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных соревнованиях. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Андерсен.