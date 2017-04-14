Сафронов: Воробьев - не единственный кандидат на пост тренера московского "Динамо"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" ведет переговоры с несколькими кандидатами на пост главного тренера команды, в том числе и с Владимиром Воробьевым. Об этом ТАСС заявил генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов.

Ранее Сафронов сообщил ТАСС, что вопрос с главным тренером команды будет решаться на попечительском совете клуба после 15 апреля. В середине марта стало известно, что "Динамо" не станет продлевать с главным тренером Сергеем Орешкиным контракт, который истекает 30 апреля. В пятницу портал championat.com сообщил, что новым наставником станет Воробьев, который входит в тренерский штаб Орешкина.

"Да, переговоры с Воробьевым ведутся. Почему они не завершены? Потому что переговоры ведутся не только с ним. Давайте дождемся сегодняшнего вечера или завтра", - прокомментировал ситуацию Сафронов.

В нынешнем сезоне КХЛ "Динамо" дошло до второго раунда Кубка Гагарина, где проиграло в серии СКА.