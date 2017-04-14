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Фастовский: назначение Зубова и. о. тренера ХК "Сибирь" обусловлено его знанием клуба

Спорт
14 апреля, 10:03 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, апреля. /ТАСС
По слова генерального менеджера клуба, руководство хорошо знает Зубова и имеет с ним полное взаимопонимание
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Павел Зубов

Павел Зубов

© Василий Гришин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Назначение Павла Зубова исполняющим обязанности главного тренера новосибирского хоккейного клуба "Сибирь" обусловлено его знанием ситуации в команде и взаимопониманием с руководством клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский.

"Мы очертили круг тренеров, которые могли возглавить клуб, не ломая выстроенную систему. Тренер должен понимать ситуацию в клубе, бюджет, объемы финансирования, перспективы. Павел Зубов входил в этот круг с самого начала, и когда некоторые кандидаты по разным причинам отпали, мы решили, что нет смысла искать где-то на стороне", - сказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что руководство клуба хорошо знает Зубова и имеет с ним полное взаимопонимание, что также стало одним из определяющих факторов назначения.

Зубов был назначен и. о. главного тренера ХК "Сибирь" 10 апреля. В двух последних сезонах он был ассистентом Андрея Скабелки, возглавлявшего тренерский штаб клуба до февраля 2017 года. Ранее Зубов был главным тренером белорусского ХК "Металлург" из Жлобина.

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