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Новосибирский ХК "Сибирь" сохранит нынешний состав защитников

Спорт
14 апреля, 10:04 дата обновления: 14 апреля, 10:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, апреля. /ТАСС
Единственным изменением в защитной линии стал уход Георгия Мишарина
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НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" сохранит в составе на следующий сезон нынешнюю линию защиты. Об этом сообщил ТАСС генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский.

"У нас в клубе защитная линия полностью сохранена. Защитники под контрактами и остаются в клубе. Был только один закончившийся контракт с Иваном Верещагиным, мы его продлили на год", - сказал Фастовский.

Единственным изменением в защитной линии стал уход Георгия Мишарина, который заключил контракт с екатеринбургским "Автомобилистом", отметил собеседник агентства.

По его словам, сохранение защитной линии поможет в работе Павлу Зубову, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а ранее был ассистентом бывшего наставника команды Андрея Скабелки и отвечал именно за работу с защитниками.

"Сибирь" будет тщательнее формировать состав после неудачного сезона

Тренерский штаб "Сибири" планирует более тщательно проводить отбор кандидатов и формировать состав команды после неудачного сезона-2016/17. "Основные принципы селекционной работы останутся прежними, и от селекционных ошибок никто не застрахован - они возможны всегда. Любой игрок, приходящий в клуб - это всегда, в некотором смысле, лотерея. Но, конечно, мы постараемся более тщательно проводить отбор кандидатов, тщательнее продумывать состав", - сказал Фастовский.

В числе главных причин неудачного выступления "Сибири" в нынешнем сезоне он назвал ошибки в селекции, а также обилие травм, которые получили ключевые игроки. "Причем, это пришлось на самый насыщенный период сезона, когда больше всего игр, - сентябрь-ноябрь. Сочетание этих проблем нас серьезно подкосило", - пояснил Фастовский.

В нынешнем сезоне "Сибирь" заняла девятое место в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф КХЛ. 

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