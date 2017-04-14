Новосибирский ХК "Сибирь" сохранит нынешний состав защитников

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НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" сохранит в составе на следующий сезон нынешнюю линию защиты. Об этом сообщил ТАСС генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский.
"У нас в клубе защитная линия полностью сохранена. Защитники под контрактами и остаются в клубе. Был только один закончившийся контракт с Иваном Верещагиным, мы его продлили на год", - сказал Фастовский.
Единственным изменением в защитной линии стал уход Георгия Мишарина, который заключил контракт с екатеринбургским "Автомобилистом", отметил собеседник агентства.
По его словам, сохранение защитной линии поможет в работе Павлу Зубову, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а ранее был ассистентом бывшего наставника команды Андрея Скабелки и отвечал именно за работу с защитниками.
Тренерский штаб "Сибири" планирует более тщательно проводить отбор кандидатов и формировать состав команды после неудачного сезона-2016/17. "Основные принципы селекционной работы останутся прежними, и от селекционных ошибок никто не застрахован - они возможны всегда. Любой игрок, приходящий в клуб - это всегда, в некотором смысле, лотерея. Но, конечно, мы постараемся более тщательно проводить отбор кандидатов, тщательнее продумывать состав", - сказал Фастовский.
В числе главных причин неудачного выступления "Сибири" в нынешнем сезоне он назвал ошибки в селекции, а также обилие травм, которые получили ключевые игроки. "Причем, это пришлось на самый насыщенный период сезона, когда больше всего игр, - сентябрь-ноябрь. Сочетание этих проблем нас серьезно подкосило", - пояснил Фастовский.
В нынешнем сезоне "Сибирь" заняла девятое место в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф КХЛ.